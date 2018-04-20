Sözcü yazarı Emin Çölaşan "Ya Allah bismillah, beş dakkada Beşiktaş dediler, toplamı yarım saati bile bulmayan bir zaman diliminde baskın seçim kararı aldılar.Acaba hayrını görecekler mi, onu zaman gösterecek." dedi.

Çölaşan'ın yazısından o bölüm şöyle:

Sevgili okurlarım, iktidar seçim baskını kararı aldı. Bu tiyatronun senaryosu önceden hazırlanmıştı ama hiçbirimiz uyanamadık.

Senaryo yazarı: Recep Tayyip Erdoğan.

Başrol oyuncusu aynı şahıs.

Figüran: Bay Devlet Bahçeli.

Renk vermeyen, talimatları büyük ortağından alıp uygulamaya koyan, çeşitli senaryolarda onun partisine stepne olan bir sanatçı!

Bazı önemli özellikleri var:

Hayatında bir tek dostu ve arkadaşı olmadı.

Güldüğünü bugüne kadar kimse görmedi.

Poker suratlı!.. Renk vermez. Mimikleri yoktur, ne demek istediğini ancak konuşursa biraz olsun anlarsınız.

Sergilenen son tiyatro eserinin adı:

Beş dakkada Beşiktaş.

* * *

Başrol oyuncusuyla daha önce uzlaşmaya varmışlardı. Başroldeki, figürana şöyle demişti:

“Üstadım deniz bitti, duvara tosladık. Şimdi sen bir fedailik yapıp erken seçim isteyeceksin, biz arkandan gelip bu işi kotaracağız.”

Bay Bahçeli Meclis'te Grup konuşması yaptı:

“26 Ağustos'ta erken seçim isterük!”

Senaryo gereği, ertesi gün buluşmaya karar verdiler. Saray'daki görüşme brüt yarım saat, net 20 dakika sürdü. 24 Haziran günü baskın seçime karar verdiler!

Milletin kaderi ve geleceği ile oynuyorlardı, acele etmeleri, işi derhal bitirmeleri gerekiyordu. Yöntem belliydi:

Beş dakkada Beşiktaş!

* * *

Bütün Türkiye alınan kararı beklerken, başrol oyuncusu figüranı uyardı:

“Sen sakın ola ki ağzını açıp konuşma. Ben birazdan televizyona çıkıp kararı açıklayacağım.”

Tiyatronun figüranı aldığı talimatı uyguladı ve o andan itibaren ağzını hiç açamadı!

Aceleleri vardı, iş karışır diye korkuyorlardı.

Beş dakkada Beşiktaş!

* * *

Nitekim başrol oyuncusu çıktı ekranlara ve 24 Haziran tarihini açıkladı. 20 dakikalık bir görüşmede bu kararı nasıl almışlardı, danışıklı dövüş nasıl ayarlanmıştı, kimse bilemiyor.

Senaryo uygulamaya konulmuştu.

Basın açıklamasında, sadece altı dakika süren bir konuşma yaptı. Onun yarısında da FETÖ'den, Yenikapı mitinginden falan söz etti.

Ülkenin kaderini belirleyecek olan seçim tarihine sadece iki dakika ayırabilmişti!

Süreç hızla işliyordu:

Beş dakkada Beşiktaş!

* * *

Tiyatronun senaryosunda gerçi “Danışıklı dövüş yapılacaktır” denilmemişti ama uygulama onu gösteriyordu.

Denizin bittiğini, lime lime olan ceketin artık yama tutmadığını görmüşler, batan geminin mallarının hiç değilse bir bölümünü kurtarmaya niyetlenmişlerdi.

Aksi takdirde işler kötüye gidiyordu.

Gerek başrol oyuncusu, gerekse figüran bu yükün altından kalkamayacaktı.

O yüzden, böylesine yaşamsal bir konuda hızlı davranmaya karar verdiler.

Üstelik bu kararı açıklamadan önce OHAL'i bir kez daha uzatma kararı almışlardı.

Acele işe şeytan karışır demediler zira aceleleri vardı!

Ya Allah bismillah, beş dakkada Beşiktaş dediler, toplamı yarım saati bile bulmayan bir zaman diliminde baskın seçim kararı aldılar.

Acaba hayrını görecekler mi, onu zaman gösterecek.