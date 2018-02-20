Dizinin kilit rollerinden Suna karakterine hayat veren Gizem Karaca’nın annesi Cavidan’ı kimin canlandıracağı ise merak konusuydu. Deniz Uğur, Serkay Tütüncü, Laçin Ceylan, Cansu Dağdelen ve Ahmet Mümtaz Taylan’dan oluşan güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide ikinci bölümden itibaren tansiyonu artıracak olan Cavidan karakteri için Funda İlhan ile anlaşıldı.
20 Şubat 2018 12:26
'İnsanlık Suçu' dizisinin ekibine hangi ünlü oyuncu katıldı?
Adana’da çekimleri başlayan dizinin yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Kaan Yıldırım, Gizem Karaca ve Melike İpek Yalova’nın başrolünü oynadığı “İnsanlık Suçu”, etkileyici hikâyesiyle dikkat çekiyor.
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