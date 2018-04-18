Vatanım Sensin'in 'Yıldız'ı hangi dizide başrol olacak?

HÜRRİYET - 'Vatanım Sensin'de 'Yıldız' karakterine hayat veren Pınar Deniz, Kanal D’nin yeni dizisi 'Leke'de başrolü üstlenecek. Çekimler, 'Vatanım Sensin'in final yapmasının ardından başlayacak.

Kanal D’de ekran yolculuğuna başlayacak 'Leke' adlı dizinin başrolü Pınar Deniz’in oldu. 'Vatanım Sensin'deki Yıldız rolüyle dikkatleri üzerine çeken Deniz’in partnerinin kimin olacağı ise henüz belli değil. Yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu’nun oturduğu, yapımcılığını Tims&B Yapım üstlendiği dizinin çekimleri 'Vatanım Sensin'in final yapmasının ardından başlayacak. Dizinin yazın izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Vatanım Sensin dizisiyle tanındı

İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olan Pınar Deniz, oyunculuk kariyerine 2014 yılında yayınlanan 'Sil Baştan' adlı dizide Evrim karakteriyle başladı. Daha sonra 'Beyaz Yalan' adlı dizide rol aldı. Deniz en büyük çıkışını ise Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in başrolde olduğu 'Vatanım Sensin'le yaptı. Deniz, dizide Ergenç ve Korel’in canlandırdığı Cevdet ve Azize’nin kızı Yıldız olarak izleyici karşısına çıkıyor.