Hayalkırıklığı yarattı! Yayından kaldırılabilir

Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünü oynadığı “Mehmed Bir Cihan Fatihi” dizisi hem reytinglerde, hem de yurt dışı satışlarında bekleneni vermedi.

MEDYATAVA - O3 Medya’nın imza attığı dizinin ilk bölümü çöpe atılmış, bu nedenle kasım ayında planlanan yayın tarihi mart ayına kalmıştı. Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunu Cevdet Mercan’a, Alican Yaraş’ın ise senaristliğini Ercan Mehmet Erdem’e devrettiği projede bir dizi oyuncu değişikliği de yapılmıştı. İlk bölümünden itibaren reytinglerde beklentiyi karşılamayan dizinin yayından kaldırılması gündemde...

Kanal D'de ekrana gelen dizinin yapım şirketi O3 Medya, geçen hafta Cannes’da yapılan MIPTV’den de eli boş döndü. Dizi Fransa’da da beklenen ilgiyi görmedi. Bu durumun da projenin ömrünün kısalmasına neden olduğu belirtildi. Öte yandan şu günlerde altıncı bölümü çekilen dizinin senaristinin de ikinci kez değiştiği ve projeyi Erkan Birgören’in yazmaya başladığı öğrenildi. Mehmed dizisinin, Kenan İmirzalıoğlu’nun reytinglerde başarısız olan ilk dizisi olması da ayrıca dikkat çekti. 2003 yılında çekilen “Fatih” dizisi de projenin başrol oyuncusu Mehmet Akif Alakurt’a da uğursuz gelmiş, yine Kanal D’de ekrana gelen “Fatih” dizisi sadece 5 bölüm sürmüştü.