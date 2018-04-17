17 Nisan 2018 20:56

Fatih Altaylı'dan o iddialara jet yanıt

Fatih Altaylı'dan o iddialara jet yanıt
Ciner Grubu'nun bünyesindeki TV ve gazeteleri Albayrak Grubu'na satacağı iddia edildi.
+ A -

Paylaş

Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise iddiaların doğru olmadığını belirtti. Twitter hesabından açıklama yapan Altaylı, “Ciner Medya Grubunu satıldığı yolundaki dedikodular gerçek dışıdır. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile az önce konuştum. İddiaların asılsız olduğunu açıkça söyledi” dedi.

Show TV ve Habertürk hakkında bomba iddiaShow TV ve Habertürk hakkında bomba iddia

Çok Okunanlar

Medya