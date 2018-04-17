Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise iddiaların doğru olmadığını belirtti. Twitter hesabından açıklama yapan Altaylı, “Ciner Medya Grubunu satıldığı yolundaki dedikodular gerçek dışıdır. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile az önce konuştum. İddiaların asılsız olduğunu açıkça söyledi” dedi.
17 Nisan 2018 20:56
Fatih Altaylı'dan o iddialara jet yanıt
Ciner Grubu'nun bünyesindeki TV ve gazeteleri Albayrak Grubu'na satacağı iddia edildi.
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