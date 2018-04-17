TLC'den yeni program! Ne zaman başlıyor?

Beş düğün organizatörü büyük bir malikaneye yerleşerek stresli çiftlere hayallerindeki düğün törenini hazırlamak için tek duraklı hizmet sunuyorlar.

Süper eğlenceli ve hızlı Vegas tarzı evlilik hizmetinin ekranlara geldiği programda çiftler, en çılgın evlilik fantezilerini gerçekleştirebilirler. Yalnız, bir taviz vermek durumundalar. Gelin ve damat büyük güne kadar planlar üzerindeki tüm kontrollerini kaybetmeyi kabul etmelidir.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde, Alice Harikalar Diyarında adlı kitaba tutkun olan bir kadın için bu temayı taşıyan bir düğün, Tudor tarzında bir nikah töreni, ve büyülü bir otobüs gezisi ekranlarınıza geliyor. Uzmanlar, evlilik sözü yenileme töreni için bir zindanı ayarlıyor, bu arada çok talepkar bir gelinle de uğraşıyorlar.

Düğün Evi 18 Nisan Çarşamba günü saat 15:55’te TLC ekranlarında olacak.