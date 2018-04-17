Aydın Doğan'dan sonra o da satıyor...

Aydın Doğan'ın Doğan Medya Grubu'nu Demirören'e satmasının ardından bir satış haberi daha geldi.

Aydın Doğan sahibi olduğu ve Türkiye’nin en büyük medya grubu olan Doğan Medya Grubu'nu geçtiğimiz günlerde Erdoğan Demirören’in sahipliğindeki Demirören Medya Grubu’na sattı.

Bu satışla Doğan Grubu çatısı altında bulunan Yaysat, Posta, Fanatik, DHA, Doğan TV, Kanal D, CNN Türk, Hürriyet ve D Smart artık Demirören Medya Grubu’nun oldu.

Türkiye gündemine bomba gibi düşen bu satış olayının ardından bir satış haberi daha geldi.

MedyaRadar'ın haberine göre, ünlü medya patronu Mehmet Ali Ilıcak 2 yıl önce hayata geçirdiği 1 AN TV'yi satılığa çıkardı.

Tercüman'ın patronu Kemal Ilıcak ile halen FETÖ suçlamasıyla cezaevinde yatan Nazlı Ilıcak'ın oğlu olan Mehmet Ali Ilıcak, kanalı satışa çıkarmasının sebebini Medyaradar'a "Koskoca Aydın Doğan bile medyaya veda etti. Biz Ondan öncesinde vardık. Artık çok yorulduk. Biz de Ilıcak ailesi olarak 52 yıl sonra medyaya veda ediyoruz" diyerek açıkladı.

İstanbul merkezli olan 1 AN TV 2016 yılının Nisan ayında açıldı. Ulusal yayın lisansı bulunan kanal "1An'da Hayatınız Değişecek” şeklindeki sloganıyla yayın yapıyor. Cem Küçük, Cemil Barlas, Nagehan Alçı. Gizem Özdilli, Yeşim Erçetin, Billur Kalkavan gibi isimler programcı olarak kanalda boy gösteriyordu. 1 AN TV Turksat 4A Digitürk ve DýSmart üzerinden de izlenebiliyor.

MEHMET ALİ ILICAK KİMDİR?

Mehmet Ali Ilıcak, 26 Şubat 1970 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Bir dönem “Tercüman” gazetesinde Genel Müdür olarak görev yaptı.

“Alem” magazin dergisinden sonra 13 Ocak 1994 tarihinde Alem FM’i kurdu.

1994 senesinde Akşam, 1997’de de Güneş gazetesinin isim ve yayın haklarını satın alarak bu gazeteleri tekrar kuran Ilıcak, 1997’de iki gazete ve radyoyu Mehmet Emin Karamehmet’e sattı.

2003 senesinde Doğan Holding ile ortak olarak “Dünden Bugüne Tercüman” adıyla yeni bir gazete kurdu ve 2005 senesinde bu ortaklığı bitirerek Ciner Holding ile ortak oldu. Bu ortaklık sonucunda gazetesinin ismini “Bugün” olarak değiştirdi. Bundan birkaç ay sonra Koza İpek Holding’e sattı.

2006-08 yılları arasında Bugün’de köşe yazarlığı yaptı.

Gazeteciliği bıraktıktan sonra bir yapım şirketi kuran Ilıcak, öyküsünü kendisinin yazdığı ve “Ateşten Koltuk” ismiyle senaryolaştırdığı diziyi 2008 senesinde Fox Tv’de yayınladı. 2016 yılında 1 AN TV'yi kurdu.

2000 senesinde Hümeyra Toparlak ile evlenen Ilıcak, bir çocuk babasıdır.