Can Ataklı özür diledi

Halk TV, yollarını ayırdığı Can Ataklı'nın iddialarına cevap verdi. Halk TV, 'programı başarısız olduğu' iddiasıyla işine son verdiği Can Ataklı’nın Korkusuz Gazetesi’ndeki iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Halk TV’den Can Ataklı açıklaması

ATAKLI ÖZÜR DİLEDİ İZNE ÇIKTI

Can Ataklı, Korkusuz'da bugün yayınlanan köşesinde Deniz Baykal ve Kızından. özür dilerken, izne ayrıldığını açıkladı.

İşte o yazı...

"Hiç yok yere Deniz Baykal’ı üzmüş oldum

Bazen çok iyi niyetle yaptığınız bir işin aslında yanlış anlamalara ve hatta hasarlara neden olduğunu görürsünüz.

Üzülürsünüz ama elinizden de bir şey gelmez artık.

İşte dün bunu yaşadım.



Halk TV’de başıma gelen olaydan sonda sakinliğimi, soğukkanlılığımı korumama rağmen, sosyal medyada dolaşan bazı dedikodular çok canımı sıktı.

İşime son verilmesine tepki gösteren bazı internet siteleri bunun sorumlusunun Deniz Baykal olduğu yönünde iddialar yayınlamaya başladılar.

Bu iddialar doğal olarak kısa sürede sosyal medyayı sardı.



Durum öyle bir hal aldı ki, Halk TV’ye yönelik tepkiler Baykal’a da yöneldi.

Bunun üzerine dünkü köşemde bu konuyu ele alarak “Halk TV Baykal’ı da zor duruma düşürdü” başlıklı bir yazı yazdım.

Kendi meslek deneyimlerime de daha sonra yakıştıramadığım biçimde iddiaları üstü kapalı değil fazla açık olarak yazdım.

Tabii böyle olunca bu kez daha önce sosyal medyada dolaşan bu dedikodulara “çekinerek” yaklaşan bazı büyük haber siteleri adeta “rahatlayarak” bu iddiaları haberleştirdiler.



Haberin daha da yaygınlaşması ile bu kez sanki o iddiaları “işten atılan biri olarak” benim ileri sürdüğüm havası doğdu.

Açıkçası buna çok canım sıkıldı. Çünkü benim amacım sadece asla inanmadığımı da belirttiğim bu iddialar yüzünden Halk TV’nin Deniz Baykal’ı da zora soktuğunu anlatmaktı.



Oysa dediğim gibi bazen insan “kaş yapayım derken göz çıkarabiliyor” örneğindeki gibi kendi kendimi sıkıntıya soktum.

Deniz Baykal ciddi bir rahatsızlık geçirdi ve tedavisi hâlâ sürüyor.

Enfeksiyon tehdit ve tehlikesine karşı kimseyle görüşmüyor.

Böyle bir durumdayken Deniz Baykal’ı üzmüş olmaktan ötürü ben daha çok üzüldüm.

Bunu belirtmek, kendisinden ve kızından da özür dilemek istiyorum.

Bu arada Halk TV’deki işimden atılmam üzerine tam bir hafta geçti.

Bu süre içinde Halk TV ekranında işten çıkarıldığımı kendim söyleyip vedalaştım, gazetemde aynı yönde bir yazı yazdım ve KRT’de de Türkiye üzerine yorumlar yaparken bu konuya değindim.

Bunun dışında, oluşan inanılmaz tepkiye rağmen konuyu kişiselleştirmedim, tepkileri 900 bini aşan Twitter takipçilerimle paylaşmadım.

Başıma geleni olabildiğince sakin karşılamaya çalıştım.

Ancak buna rağmen gerekten çok yoruldum.



Özellikle manevi yorgunluk çok daha etkili oluyor insan ruhunun üzerinde.

Bu nedenle sizlerden bir süre izin istiyorum. Gazetedeki yöneticilerimden de rica ettim, yıllık iznimin bir bölümünü kullanmak istediğimi ilettim.

Onlar da bu talebimi haklı ve yerinde buldular.



Biraz dinleneyim, kafamı toplayayım sonra yeniden birlikte olacağız nasıl olsa.

Hepinize göstereceğiniz anlayış nedeniyle şimdiden teşekkür eder sevgi ve saygılarımı sunarım."