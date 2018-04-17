Özkök'ten Doğan Medya'nın satışından sonra ilk çark

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

APOLİTİK BİR YAZARIM NONPOLİTİK DEĞİLİM

GAZETECİLİK kariyerimi, Özal yanlısı bir siyaset yazarı olarak yaptım...

Eleştiri hakkım olduğu sürece, iktidara yakın gazeteci olmayı hep sevdim...

Artık siyaset yazmıyorum...

Çünkü o caddede söyleyebilecek lafım kalmadı.

Yine de şunu söyleyeyim.

Ben apolitik bir yazarım...

Ama asla nonpolitik değilim...

Eskiden siyaseti, siyasetin ana caddelerinde, herkesin gezdiği meydanlarında arıyordum.

Orada çıkmaz yollara sapınca, şimdi hayatın çok daha renkli, daha derin ve daha estetik arka sokaklarında volta atmaya başladım....

Halimden de memnunum...

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