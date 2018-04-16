Star TV’de dev ayrılık!

16 yıldır Doğuş Medya bünyesinde yer alan o isim istifa etti.

MEDYATAVA - Star TV’nin Genel Müdürü Ömer Özgüner istifa etti.

Cuma günü yönetime istifasını veren Özgüner, bugün çalışanlarını topladı ve kanaldan ayrıldığını açıkladı. Özgüner, çalışanlarına yaptığı konuşmada “Star’ı devraldığımızda 4’üncü kanaldı. Birinciliğe taşıdık” dedi.

Ömer Özgüner son dönemde Star TV’yi izlenme oranlarında ilk sıralara taşıdı. Özgüner, grup bünyesinde çok sevilen bir isimdi ve yenilikçi projelerle tanınıyordu.

En son hayata geçirdiği “Ufak Tefek Cinayetler” ve “Avlu” gibi egemen TV dünyasının dışındaki işler, seyirci tarafından da beğenilmişti.

Ömer Özgüner son olarak, Star TV’nin 2017 yılını 30 milyon karla kapamasını başarmıştı.



Doğuş Grubu, 2011 yılında Star TV’yi Doğan Grubu’ndan satın almıştı.