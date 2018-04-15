'Muhafazakâr” iktidarmış, hepsi faso fiso!'

Sözcü yazarı Emin Çölaşan'ın "Şansa bak sen!" başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

Sevgili okurlarım, başımızda her ne kadar “Muhafazakâr” bir iktidar olduğu iddia edilse de gerçek pek öyle değil.

Siz bakmayın o propaganda söylemlerine…

Muhafazakâr bir iktidar devlet eliyle kumar oynatmaz.

Bizimkiler bol kepçe oynatıyor çünkü kumardan elde edilen gelire muhtaçlar.

Her türlü şans oyunları, Spor Toto, İddaa, Loto, maç sonuçları, çeşitli tahminler ve bunlara bağlı kumar siteleri…

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Bunlardan biri Bilyoner.com

Geçenlerde gazeteci arkadaşımız Deniz Ayhan'ın bizim gazetede çıkan haberini okuyunca şaşırmıştım… Meğer bu Bilyoner.com tarafından kumarı teşvik için çeşitli çekilişler yapılır ve kazananlara çok değerli hediyeler verilirmiş.

Bu çekilişlere katılmak için siteye önceden üye olmak gerekirmiş. Zaten oynayınca otomatik üye olunuyormuş.

Üyelik parasız, sadece T.C. kimlik bilgileri ile…

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Madem kumar oynuyorsun çekilişlere katılacak ve kendine yeni şans kapıları aralayacaksın!

İşi örgütleyen devletin Milli Piyango Genel Müdürlüğü.

Yılda bir kez yapılan çekişlere kaç kişinin katıldığı bilinmiyor… Bilinse bile gizli tutuluyor.

Ama her çekilişte yaklaşık 160 milyon kura numarası var.

Her üç liralık oynayana bir kura numarası veriliyor.

Yani bir kişi çok oynuyorsa, 10 bin kura numarasıyla bile katılabiliyor.

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2017 yılında yapılan çekilişte büyük ikramiye son model bir Mercedes araba…

Kazanan vatandaşımızın adı Kamer Dikran Alyanakyan.

Şansı varmış ki kazanmış!

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2018 yılındaki çekilişte büyük ikramiye bu kez son model bir BMW.

Çekiliş yapılıyor ve milyonlarca kura numarası arasında kazanan yine aynı vatandaş oluyor:

Kamer Dikran Alyanakyan!

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Ben hayatımda böyle bir kısmet görmedim.

Olmaz olmaz demeyin, burası Türkiye abicim… Her şey olur.

Şaibe var mı, şike var mı?

Asla yok!

Milli Piyango İdaresi bu ilginç olayı öğrenmek isteyenlere tek bir yanıt veriyor:

“Çekilişler herkese açık. İdaremizin temsilcisi ve noter huzurunda yapılmaktadır. Meraklısı gelir ve izler!”

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“Ballı Bilyoner” vatandaşımız Kamer Dikran Alyanakyan'ı kutluyorum.

Darısı bundan sonra kazanacağı ikramiyelerin başına!

“Muhafazakâr” iktidarmış, alkole ve özellikle de kumara karşıymış, bunların hepsi fasa fiso.

Bir gün size de çıkabilir!

Yeter ki iktidarımız bu kumarlardan yeterince kazansın, kazandıkları ile camiler, külliyeler, imam hatip okulları yaptırsın!