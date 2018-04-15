Özkök'ten Davutoğlu'na: Lütfen siz karışmayın

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, ABD, İngiltere ve Fransa'dan oluşan koalisyon güçlerinin Suriye'ye yönelik düzenlediği hava harekâtı öncesi eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "7-8 yıldır devam eden bu zulüm inşallah bir gün sona erecektir" dediğini görünce "Allahım inşallah bu operasyon Türkiye’nin yeniden Ahmet Davutoğlu’nun derinlik stratejisi politikasına dönüşüne yol açmaz" diye dua ettiğini aktardı.

Davutoğlu, geçen cuma günü bir derneğin davetlisi olarak geldiği Diyarbakır'da katıldığı konferansta, Filistin ve Suriye'de yaşanan olaylara değinerek şunları söylemişti:

"İnşallah Şam-ı Şerif, o güzel ismiyle bu zulümlerden kurtulacaktır. 7-8 yıldır devam eden bu zulüm inşallah bir gün sona erecektir. İnsanlık tarihinin en kanlı rejimlerinden birine şahit olan Filistin topraklarındaki işgalin, işgalci terör devleti İsrail de bilsin ki, nice işgalciler Kudüs'e gelmişti ama kalamadılar. Kudüs yeni bir Selahaddin Eyyubi bekliyorsa, Diyarbakır burada hazırdır ve her zaman Kudüs'un hakkını savunmaya hazırdır."

Özkök, "Derinlikçi’ Ahmet Bey siz lütfen karışmayın" başlığıyla yayımlanan yazısında üç Batı ülkesinin Suriye'ye dönük müdahalesini işittiği sırada sırtında bir ürperti hissettiğini ve “Allahım, inşallah bu operasyon, IŞİD denilen belanın bitini yeniden kanlandırmaz" dediğini aktardı. Özkök, yazısının devamında "Derinlikçi" dediği Davutoğlu'nun hâlâ eleştirilen Suriye politikasına atıfla şunları söyledi:

"Dedim ki, 'Allahım, inşallah bu operasyon giderek tam bir Peşaver haline gelen Suriye sınırımızı ondan da beter bir Afganistan haline getirmez'. Bir de pperasyonun başlamasına 24 saat kala Ahmet Davutoğlu’nun yeniden konuşmaya başladığını görünce duama şunu da ekledim; 'Allahım inşallah bu operasyon Türkiye’nin yeniden Ahmet Davutoğlu’nun derinlik stratejisi politikasına dönüşüne yol açmaz."