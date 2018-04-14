FOX'tan erken final kararı!

MEDYATAVA - Başrolünü Furkan Palalı, Su Kutlu, Cihan Ünal ve Ahu Sungur'un paylaştığı dizi, uzun süre kanal bulamamıştı. Pastel Film imzalı dizi 8 ay önce Çukurdere adıyla çekimlere başlamış ve 3 bölümü tamamlanmıştı.

FOX'un geçen yıl tanıtımlarını yaptığı dizinin daha sonra atv'ye transferi gündeme gelmişti. Ancak atv ile beklenen anlaşma gerçeklemeyince yapımcı Star'la görüşmüştü. Son olarak ise FOX'un dizinin çekilen 3 bölümünü indirimli bir rakama satın aldığı ortaya çıkmıştı.

İsmi değiştirilen dizinin ilk 2 bölümünün reytingleri kanalı tatmin etmeyince bugün itibariyle final kararı alındı. Öte yandan haftalardır çekimlerin yeniden başlamasını bekleyen dizi ekibi haftaiçi düzenlenen yemekte bir araya gelmişti.