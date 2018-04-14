Ayşenur Arslan geri döndü

Halk TV'de görevine son verilen Can Ataklı'nın yerine daha önce Medya Mahallesi programını yapan Ayşenur Arslan yeniden getirildi.

Halk TV'de görevine son verilen Can Ataklı'nın yerine daha önce Medya Mahallesi programını yapan Ayşenur Arslan yeniden getirildi.

Arslan'ın, Hüsnü Mahalli ile yaptığı Maniki Dünya programına ise son verildi. Arslan bundan sonra haftaiçi sabahları kanalda Medya Mahallesi programını yeniden yapacak. Kanal ayrıca Enver Aysever'in de Ayrıntılar programıyla pazar sabahları kanalda görev alacağını duyurdu.

Halk TV konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Medyadaki yeni gelişmeleri dikkate alan Halk TV Yayın Kurulu, yeni yapılanmalara girdi. Bağımsız ve özgür yayıncılığın adresi Halk TV’nin sizler için öncelikle üç büyük sürprizi var.

Medyanın ablası Ayşenur Aslan’ın efsane programı Medya Mahallesi alışkanlığı tekrar başlıyor.

Yıllardır hafta içi yayınlanan Medya Mahallesi Halk TV’ye geri dönerken, Ayşenur Arslan’ın Hüsnü Mahalli ile birlikte yaptığı Maniki Dünya ise yayından kalktı. Hüsnü Mahalli’ye katkıları için teşekkür ediyoruz.

Halk TV’nin ikinci sürprizi ise Enver Aysever ile Ayrıntılar… Pazar sabahları 11:00’de renkli konu ve konuklarıyla Enver Aysever de Halk TV’de…