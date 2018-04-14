Caner Erkin'den zehir zemberek açıklama

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, dün akşam Twitter hesabından avukatları tarafından kaleme alınan bir açıklama yayınlayarak eski eşi Asena Atalay'la ilgili iddialara yanıt verdi.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, dün akşam Twitter hesabından avukatları tarafından kaleme alınan bir açıklama yayınlayarak eski eşi Asena Atalay'la ilgili iddialara yanıt verdi. 'Asena Atalay tarafından kazanılan hiçbir dava bulunmamaktadır' denilen açıklamada ''Aksine hayali iddialarla açtığı hukuk davaları, yaptığı suç duyurularının tümü Asena Atalay'ın aleyhine sonuçlanmıştır'' ifadelerine yer verildi. Asena Atalay, oğulları Çınar'ın babasının evinde bir odası daha bulunmadığını iddia etmişti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Son zamanlarda görsel ve yazılı medyada Asena Atalay ve avukatının müvekkilimizle aralarında mevcut davalar hakkında tümü gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamaları yer almaktadır.



1- Asena Atalay tarafından kazanılan hiçbir dava bulunmamaktadır. Aksine hayali iddialarla açtığı hukuk davaları, yaptığı suç duyurularının tümü Asena Atalay'ın aleyhine sonuçlanmıştır. Bir kısım davaların yargılaması ise devame tmektedir.



2 - Müvekkilimiz Caner Erkin çok sevdiği oğlu Çınar'ın mutlu, huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyümesi için tüm kamuoyunun bildiği haklı sebeplerle velayet davası açmıştır. Açılan bu dava ile ilgili yapılmış tek bir pazarlık yoktur. Aksine Asena Atalay'ın vekili tarafından tamamen maddi talepler içeren anlaşma teklifi yapılmış ve müvekkilimiz tarafından red edilmiştir.



3- Müvekkilimiz sorumluluklarını yerine getiren ve çocuğunun menfaati ne gerektiriyorsa yapan, yapmaya da devam edecek bir babadır. Çınar babası ile birlikte doyurucu kişisel gelişimine katkıda bulunacak şekilde zaman geçirmektedir. Elbette babasının evinde odası, düzeni mevcuttur. Bu konuda Asena Atalay'ın beyanları gerçek dışı, kamuoyunu etkilemek amacıyla ortaya atılan sağlıksız iddialardır.



Ayrıca Asena Atalay'ın gündeme gelebilmek amacıyla basını aracı kullanarak kamuoyunu bu davalarla meşgul etmesini doğru bulmadığımızı, bu tutumunun korunmaya muhtaç müşterek çocuk Çınar'ın üstün menfaatlerine de aykırı olduğunu bir kez daha ifade ederiz.



Kaldı ki ülkemizde şiddete uğramış, gerçekten maddi, manevi haklarını alamamış, bu nedenle savunmaya ve korunmaya muhtaç binlerce kadın varken tamamen yalan ve yanlış bilgilerle Asena Atalay'ın ezilmiş, kandırılmış, aldatılmış, mağdur edilmiş, hakları elinden alınmış bir kadın, vekilinin ise kadın hakları savunucusu bir avukat algısı yaratma çabasını kınadığımızı ve bu amaca basının aracı olmayacağına inancımızın tam olduğunu da belirmek istiyoruz.''