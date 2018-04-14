Ünlülerin kaldığı otel odasının kapıları binlerce dolara satıldı

ABD'nin New York kentinde, çok sayıda sanatçı ve edebiyatçıya hizmet veren Chelsea Oteli'nin kapıları açık artırmaya çıktı. Bob Dylan'ın kaldığı odanın kapısı 100 bin dolara satıldı.

ABD'nin New York kentinde, nesiller boyu çok sayıda sanatçı ve edebiyatçıya hizmet veren Chelsea Oteli'nin kapıları açık artırmaya çıkarıldı.

BOB DYLAN'IN KALDIĞI ODANIN KAPISI 100 BİN DOLARA SATILDI

BBC'nin haberine göre, Guernsey's Müzayede Evi'nin açık artırmaya çıkardığı 50 kapıdan, ABD'li müzisyen Bob Dylan'ın kaldığı odanın kapısı 100 bin dolara satıldı.

Şarkıcı Janis Joplin ve Leonard Cohen'in, yine şarkıcı Joni Mitchell'in kaldığı odanın kapısı 85 bin, aktris Edie Sedgwick ve pop art akımının en önemli temsilcisi Andy Warhol'un ağırlandığı odanınki 52 bin dolara alıcı buldu.

SANATÇILARIN KALDIĞI ODALARIN KAPILARI BİNLERCE DOLARA SATILDI

Chelsea Oteli'nde konaklarken ünlü eseri "On the Road"u (Yolda) yazan Jack Kerouac'ın kaldığı odanın kapısının 30 bin, tüm zamanların en iyi gitaristi kabul edilen Jimi Hendrix'inki, Amerikalı pop yıldızı Madonna, aktris Isabella Rosselini ve film yapımcısı Shirley Clarke'ınkinin de 13 bin dolara satıldığı belirtildi.

OTEL 1880'LERDE İNŞA EDİLMİŞTİ

New York'ta 1880'lerde inşa edilen Chelsea Oteli, yıllar boyu çok sayıda şarkıcı, bohem sanatçı ve yazara uzun süreli ev sahipliği yapmıştı.

Amerikalı yazarlar Mark Twain ve Tom Wolfe'u da ağırlayan otelde 1978 yılında Sex Pistols grubunun bas gitaristi Sid Vicious'un odasını paylaştığı Nancy Spungen bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Olayın ardından cinayetle suçlanan Vicious, dava görülmeden aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybetmişti.

Otel, 2011'de onarıma alınmıştı.