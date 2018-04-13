Birce Akalay ölüm haberini gözyaşları içinde verdi

İki gün önce sosyal medya hesabından yavru kedilerin şirinliği üzerine paylaşımlarda bulunan Birce Akalay, bu kez yaşadığı üzüntüyü paylaştı.

Gözü yaşlı şekilde kamera karşısına geçen güzel oyuncu, bakımını üstlendiği yavru kediyi ölmüç halde bulduğunu söyledi.

Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda ara sokakta hızlı araba kullananlara da tepkisini dile getiren Akalay, "Az önce eve geldiğimde iki gün önce izlediğiniz yavru kedilerden birini maalesef sokakta ölü buldum. Az önce onu gömdüm. Lütfen ara sokaklarda arabalarınızı canavar gibi kullanmayın, küçük canlar olduyğunu unutmayın" ifadelerini kullandı.