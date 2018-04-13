Alessandra Ambrosio'ya duygusal mesaj

2008'den bu yana beraber olan, Anja ile Noah adında iki çocuğu bulunan Brezilyalı model Alessandra Ambrosio ile iş adamı Jamie Mazur'un ilişkilerini noktaladığı iddia edilmişti. Ambrosio'nun uzun zamandır çocuklarıyla birlikte tatilde olması, Mazur'un ise onlara eşlik etmemesi iddiaları güçlendirmişti.

Dünyaca ünlü model, önceki gün 37 yaşma girdi. Jamie Mazur, Ambrosio'nun doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı bir mesajla kutladı, "Bir erkeğin hayal edebileceği en güzel hediyeleri bana veren hayatımın aşkı, mutlu yıllar. Tüm hayallerin ve daha fazlası gerçek olsun. Sonsuza dek" ifadelerine yer vererek, ayrılık haberlerini yalanladı.