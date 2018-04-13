Ozan Tufan'ın kaçış planı hayrete düşürdü

Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Ozan Tufan, önceki gece yeni sevgilisi ile Levent'teki Kiliza adlı mekanda yemek yedi. Akşam saatlerinde kebapçıya gelen ikili, gece 02:00'de çıkış yapmak isteyince olanlar oldu.

EMRAH AKÇAAY-MİLLİYET/ Geçtiğimiz ay nişanlandığı Senem Dişçi ile ayrılan Ozan Tufan, Levent'te yemek yediği mekanın tüm görevlilerini seferber etti. Gece 01:00'de kapanan mekanı bir saat daha açık tutan futbolcu, sevgilisi ile görüntü vermek istemeyince mutfak kapısından ayrıldı.

BAĞAJA BİNİP KAÇMAK İSTEDİ

Gazetecileri tüm çabalarına rağmen atlatamayan futbolcu, kendi aracını göndererek bir ağabeyinden yardım aldı. Çöp konteynırlarının yanına arabayı çektiren ve bagajını açık tutturan futbolcu, kaçış planını görenleri hayrete düşürdü. Bir türlü istediğini elde edemeyen Tufan, en sonunda arka kapıdan çıkarak hızlıca arabaya bindi. Mekan içinde sevgilisini bırakan ve muhabirlerin sorularını yanıtlamayan futbolcu, "İyi geceler" demekle yetindi. Hızlıca oradan uzaklaşan ve kaçış planının içinde olan bagaj kısmı açık unutulunca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

AZ DAHA GAZETECİYİ EZİYORDU

Bir süre sonra futbolcunun sevgilisi, mekan görevlileri eşliğinde çıkış yaptı. Bir anda flaşların patlamasıyla sinirlenen kumral kadın, "Siz kimsiniz de beni çekiyorsunuz, ben kimim?" diyerek bağırdı. Gazetecilerden "Ozan Tufan'la yemek yediniz" sözlerini duyan kadın, aracına bindiği gibi gaza yüklendi. Kaldırımda park halinde olan aracını kontrolsüz bir şekilde yola indiren ve vale kulübesine çarpan kumral güzel, neredeyse bir gazeteciyi eziyordu.