Simge Fıstıkoğlu, düğünden 5 gün sonra hastanelik oldu

Geçtiğimiz ay nişanlandığı Emir Tavukçuoğlu ile Shangri-La Bosphorus'da düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine giren Simge Fıstıkoğlu, düğünden 5 gün sonra apar topar hastaneye kaldırıldı.

"KALBİMDE OL VE BEN HEP SENİ SEVEYİM"

Ünlü spiker, evlilik fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan "Her şey seni bekliyor, her şey gelmeni, içeri girmeni, senin elinin değmesini, gözünün dokunmasını ve her şey tekrarlıyor, seni nice sevdiğimi. Bir ömür bırakmasın ellerimiz birbirini, sen hep benim yanımda, kalbimde ol ve ben hep en çok seni sevip en çok sana güveneyim" notuyla paylaşmıştı.