Hazar Ergüçlü ünlü yönetmenle yakalandı

Uzun süredir aşk yaşadıkları konuşulan oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü, ilk kez birlikte görüntülendi.

Uzun zamandır magazin kulislerinde konuşulan ancak şimdiye kadar görüntülenmeyen oyuncu Hazar Ergüçlü (26) ve yönetmen Onur Ünlü (45) arasındaki aşk objektiflere yansıdı.

SIKIŞAN TRAFİĞE TAKILDILAR

Geride bıraktığımız akşam, Beyoğlu'nda bir mekana taksiyle gelen çift çevredeki muhabirleri fark edince şoföre "Durma gidelim" diye talimat verdi. Ne yazık ki ikilinin bu manevrası 300 metre ileride sıkışan trafiğe takıldı. Görüntü vermemek adına elleriyle yüzlerini saklayan ikilinin panik halleri objektiflere yansıdı.

"ÇOK GÜZEL BİR AŞK YAŞIYORUZ"

Hazar Ergüçlü ile ' Dudullu Postası' ve 'Gerçek Kesit: Manyak'ta birlikte çalıştığı yönetmen Onur Ünlü'nün bir süredir görüştüğü iddia edilmişti. İkilinin yakın dostlarına ''Çok güzel bir aşk yaşıyoruz'' itirafında bulundukları gelen haberler arasında.