Liseliyi canlandırırken hamile kalmıştı; işte ilk fotoğrafı

"Kırgın Çicekler" dizisinde 'Songül' karakteriyle ünlenen Gökçe Akyıldız, geçtiğimiz ay erken doğum yapmıştı. Güzel oyuncu dün oğlu Ömer ile bir karesini "cennet kokulu oğlum" notu ile paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI

1,3 milyondan fazla takipçisi olan genç oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi.

TEMMUZ AYINDA DÜNYAEVİNE GİRMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturan genç oyuncu, bir erkek bebek dünyaya getirmişti.