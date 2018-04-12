Arap şeyhinin oğluyla dedikoduları çıkmıştı! Ortaç doğruladı

Çıkan bu iddialar sonrası Serdar Ortaç, sessizliğini bozdu. Sanatçı, eşinin yemeğe çıktığını bildiğini söyledi ve ekledi: "Ona güveniyorum. Türkler dedikoduyu seviyor. Asla ihanet etmez"

İki hafta önce ABD’ye giden ve Miami’den paylaştığı seksi fotoğraflarla adından söz ettirmeyi başaran Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan, magazin basınında gündemdeki yerini koruyor. Serdar Ortaç’ın eşi Loughnan’ın bir Arap şeyhinin oğluyla birlikte olduğu iddiaları magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı. Çıkan bu haberler sonrası şarkıcı Serdar Ortaç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“TÜRKLER DEDİKODUYU SEVİYOR”

Konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu olan Serdar Ortaç, sonunda sessizliğini bozdu. Eşinin Arap şeyhiyle birlikte yemek yediği iddialarını doğrulayan Serdar Ortaç, “Amerika’da bir sürü dostumuz var. O dostlardan birkaç tanesiyle de yemeğe çıkıyor kadın. Yemeği de mi yasaklayayım kadına? Yemek yerken de 20-25 kişilik masada millet görüyor. Oradaki Türkler klasik dedikoduyu sevdiği için adamı soruşturuyorlar ve bir Arap şeyhinin oğlu çıkıyor” şeklinde konuştu.

“BOŞANMAMIZI İSTİYORLAR AMA BOŞANMAYACAĞIZ”

Boşanacakları yönündeki dedikodular hakkında da açıklamalarda bulunan ünlü popçu, “Ben karımı seviyorum. Onun da beni sevdiğini biliyorum. Böyle bir şey asla yapmaz. Öyle bir kadın değil. Boşanmamızı istiyorlar. Ama boşanmayacağız” ifadelerine yer verdi.

“BEN YASAK KOYMAM”

Son olarak eşinin paylaştığı cesur pozlara da değinen Ortaç, şu ifadeleri kullandı: “Ben hanıma hiç yasak koymam. Hanıma yasak koymak özgürlüğüne müdahale etmektir.”