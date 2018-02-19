Seren Serengil'den 'terk edildi' iddialarına sert yanıt!

İddialara göre Seren Serengil eski sevgilisi Özay Bakır’ın Instagram hesabına bakarken yanlışlıkla beğeni butonuna bastı. Hemen silse de durumu fark eden bir takipçisi ekran görüntüsü alıp Yaşar İpek’e gönderdi. İpek, de bu görüntü sonrasında kıyameti kopardı. Seren Serengil ile tüm fotoğraflarını silip takibi bıraktı. Bu iddialar üzerine Seren Serengil, sevgilisi Yaşar İpek ile fotoğrafını paylaşarak o iddialara yanıt verdi.

Serengil yaptığı paylaşıma şu notu düştü : “Beni tanıyan beni bilenlere değil, bu sözlerim beni başkası gibi bilenlere… Çünkü beni bilenler ve tanıyanlar bugüne kadar bitirdiğim hiçbir ilişkime geri dönmediğimi dönmeyeceğimi onunla ilgili bir ima da bulunmayacağımı bilir. Buraya ne paylaşsam geçmişime yormaz yeni bir hayat kurmaya çalıştığım insana saçma sapan mesajlar atarak onun kafasını karıştırmaz onu üzmez. Benim sevdiğim insanla her ilişki de olabilen anlaşmazlıklarım olabileceğini ama bunun bir başkasıyla ilgili olmadığını da bilir. Zor bir süreçten geçerken beni sarıp sarmalayan adama, onu sevmiyor muşum hissini vermeye çalışan acımasız kalplerden olamaz beni bilenler benim minnetimi vicdanımı kalbimi tanır en kötü günümde elimi tutan bir adamı o benim elimi bırakıncaya kadar bırakmayacağımı da bilir. Artık siz de bilin ve onu rahat bırakın ben ne dündeyim ne yarındayım, ben onu seviyorum. Ben artık ‘on’dayım onunlayım!”