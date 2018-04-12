12 Nisan 2018 01:49

Nihat Doğan acı haberi böyle duyurdu

Nihat Doğan acı haberi böyle duyurdu
Ünlü türkücü Nihat Doğan, yakın dostu Cengiz Ateş'i kaybetti. Doğan, acı haberi Instagram paylaşımıyla takipçilerine duyurdu
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Nihat Doğan, acı haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Instagram hesabından Cengiz Ateş'le yıllar önce çekilmiş fotoğrafını paylaşan Doğan, paylaşımına eklediği notla acısını takipçileriyle paylaştı.

NİHAT DOĞAN: BABA YARIM CENGİZ ATEŞ'İ KAYBETTİM"

İşte Doğan'ın paylaşımına eklediği not:

20 yıllık can dostum kolum kanadım sırdaşım abim, bana hayatı öğreten öğretmenim baba yarım Cengiz Ateş' i kaybettim. Rabbim mekanını cennet etsin günahlarını taksiratını affeylesin... Allah rızası için El Fatiha.. Dualarınızı esirgemeyin lütfen... İnnalillahi ve inna ileyhi raciun!

 

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