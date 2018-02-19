Yıldızın evlilik teklifine şoke eden cevap!

İngiliz manken Kelly Brook, birlikte çıktıkları Antigua tatilinde Fransız sevgilisi Jeremy Parisi'ye şaka yollu evlenme teklifi ettiğini ama hiç beklemediği bir yanıt aldığını açıkladı.

Kelly Brook, kendisi gibi model olan sevgilisi Jeremy Parisi ile arasında geçen ilginç diyaloğu aktardı.

Bir dergiye konuşan 38 yaşındaki güzel, "Antigua'da tatildeydik. Güneş batıyordu ve Jeremy'ye 'Benimle evlenir misin' diye sordum. O ise 'Sessiz ol, etrafta insanlar var' diye yanıt verdi. Ben yine evlenme teklif etmeye çalıştım ama Jeremy meşgul olduğunu belirtip bana sessiz olmamı söyledi" şeklinde konuştu.

38 yaşındaki manken, "Evlilik teklifim şakaydı. O anda mutluyduk. Ben zaten evliliğin bizim için çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Üç yıldır Jeremy Parisi ile birlikte olan Kelly Brook, bir röportajında, çocuk sahibi olmadığı için kendini eksik ya da kötü hissetmediğini ifade etmişti.