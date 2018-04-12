Tuvana Türkay ile Alper Potuk yine ayrıldı!

Oyuncu Tuvana Türkay ile futbolcu Alper Potuk'un ilişkisi ikinci denemede de ayrılıkla sonuçlandı.

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk (27) ile aynı yaştaki sevgilisi Tuvana Türkay, hayranları düğün haberini beklerken bir kez daha ayrılık kararı aldı.

Güzel oyuncu, yaptığı yazılı açıklamada "İki yıllık ilişkimizi karşılıklı saygı çerçevesinde bitirdik" ifadelerini kullandı.

'İHANETİ AFFETİ' İDDİASI

Ünlü çiftten gelen ilk ayrılık haberi sonrası bu kararın nedeninin ihanet olduğu iddia edilmişti.Alper Potuk'un başka bir güzelle yakınlaştığını duyan Tuvana Türkay'ın, ilişkiyi bitirdiği öne sürülümüştü.

27 yaşındaki oyuncu, yıldız futbolcu ile barıştıktan sonra "Birbirimize aşığız. Ayrılığa dayanamadık ve yeniden barıştık. Bu aşkın bitmesine izin vermedik" demişti.