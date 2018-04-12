Travis Fimmel ile yakalanan Tuba Ünsal’dan şaşırtan paylaşım

Gazeteci Mirgün Cabas ile boşanma sürecinde bulunan Tuba Ünsal, önceki gece dünyaca ünlü oyuncu Travis Fimmel ile sabahın ilk ışıklarına kadar Asmalımescit'te bulunan bir mekanda eğlenmişti.

Gazeteci Mirgün Cabas ile boşanma sürecinde olduğu iddia edilen Tuba Ünsal, dünyaca ünlü oyuncu Travis Fimmel ile önceki gün sabahın ilk ışıklarına kadar Taksim’de bulunan bir mekanda eğlenmişti. İkilinin mekan içerisinde birbirlerine yakınlaşması ise mekan içerisinde bulunan insanlar tarafından şaşkınlıkla izlenmişti. Yaşanan bu olay sonrası Tuba Ünsal, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile şaşırttı.

EVLİLİĞİMDE SORUN YOK MESAJI

Yaşanan bu olay sonrası Cabas ile evli olan Tuba Ünsal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda evliliğinde sorun olmadığının mesajını verdi. Ünlü oyuncu, Instagram sayfasında eşi ve oğlu Civan Mert’in yer aldığı bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Tuba Ünsal’ın yaşadığı bu olaya ise Mirgün Cabas’ın ne diyeceği merak konusu oldu.

İşte Tuba Ünsal’ın o paylaşımı;