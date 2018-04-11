Ünlü oyuncu maruz kaldığı ırkçılığı anlattı

Hint asıllı oyuncu Priyanka Chopra, kendisine teklif edilen bir rolü ‘ten rengi nedeniyle elinden aldıklarını açıkladı. Chopra ayrıca, ten renginin daha az para kazanmasına da yol açtığını belirtti.

Hint sinemasının ünlü oyuncusu olmasının yanı sıra Hollywood filmlerinde de rol alan Priyanka Chopra, Hollywood’un karanlık tarafını ortaya koydu 35 yaşındaki Hint oyuncu, Instyle dergisine verdiği röportajda, ten rengi nedeniyle bir filmdeki rolünün elinden alındığını açıkladı.

Chopra, “Filmden çıkarıldım. Stüdyodan ajansıma ‘O fiziksel olarak yanlış kişiydi’ denildi” şeklinde konuştu.

“Savunma olarak ‘Daha mı zayıf olmam gerekiyor? Popomun daha mı dolgun olması gerekiyor? Fiziksel olarak yanlış ne demek?’ sorularını sordum” diyen Chopra, gerçeği sonradan öğrendiğini söyledi.

Chopra, “Bana ajansımdan, ‘Priy galiba koyu tenli olmayan biri demek istediler’ cevabını verdiler” dedi.

Chopra ayrıca, “Hiç kimse bir kadına renginden dolayı daha az kazandığını söylemez ama gerçekte ne yazık ki böyle” ifadesini de kullandı.