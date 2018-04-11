'Bir anda göğüslerime yapıştı, çığlık attım'

Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, Türkiye’nin ilk interaktif talk show programı 'Hadi Be'nin konuğu, son dönemde '21 Günde Mutluluk' adlı kitabıyla adından söz ettiren 'Bayan Kahkaha' lakaplı sunucu Saba Tümer oldu.

Saba Tümer, Alfa Yayınları’ndan çıkan '21 Günde Mutluluk' kitabını neden yazdığını anlattı: Kitabı yaklaşık 9 ayda yazdım. Aslında amacım kitap yazmak değildi. Amacım kendimi mutlu etmekti. Bazı formüller denedim kendi üzerimde. Baktım ki işe yarıyor, ‘Bencillik etme Saba, herkesle paylaş, herkes mutlu olsun’ dedim. Fiyatı her bütçeye uygun. Herkesin kolayca erişebilmesi için bunu özellikle rica ettim.

BAŞARISIZLIK HAYATIN 'YANLIŞ YOLDASIN' DEMESİNİN BİR YOLU

Saba Tümer, yayında gençlere seslendi: Hayatta başarısızlık diye bir şey yoktur. Yaptıkları bazı şeylerde başarısız olunca hemen demoralize oluyor insanlar. Oysa başarısızlık, hayatın sana ‘Yanlış yoldasın’ demesinin bir yolu. Hayat seni uyarıyor, ‘Bu yolda ufak bir değişiklik yap’ diyor. İç sesini dinlesin herkes, özellikle de gençler."

"MAYO GAZ YAPIYOR"

Saba Tümer, programın 'O mu, Bu mu?' köşesinde "Bikini mi, mayo mu?" sorusuna, "Bikini. Mayo ıslak tutuyor ya, gaz yapıyor. Üşüyorsun yani. Mayokini de bana göre değil. Mayokiniyi sıfır bedenler güle güle giysinler" yanıtını verdi.

"30'LAR GÜZEL AMA 40'LAR DA ANLAMLI"

Ünlü sunucunun, "20’li yaşlar mı, 30’lar mı yoksa 40’lar mı?" sorusuna yanıtı şöyle oldu:

“20’ler değil, orada netim. 30’lar güzel ama 40’lar da anlamlı. 30’lu yaşlarda kendini daha iyi tanıyorsun, hayattan ne istediğini daha iyi anlıyorsun. 40'larda da bunun tadına varmaya başlıyorsun.”

"ÇEVREMDEKİLER 'SEN ÇİRKİN BEĞENİYORSUN' DİYOR

Ünlü sunucu, “Yakışıklılık mı, karizma mı?” sorusu üzerine, "Karizma. Geçenlerde bir arkadaşım ‘Sen hep çirkin adam beğeniyorsun’ dedi. Bence çirkin değil hiçbiri. Bana göre hepsi son derece hoştu. Ama bazı insanlar benim için öyle düşünüyor" ifadelerini kullandı.