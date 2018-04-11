Öğretim görevlisi ile yüksek lisans öğrencisi ölü bulundu

Nevşehir'in Çardak köyünde iki kişi ölü bulundu. Ölenlerin bir öğretim görevlisi ile yüksek lisans öğrencisi olduğu belirlendi.

Nevşehir'de bir öğretim görevlisi ile yüksek lisans öğrencisi ölü olarak bulundu.

Çardak köyünde hareketsiz yatan iki kişi gören köylüler, 112 ekiplerine haber verdi.

İhbar sonrasında olay yerine gelen 112 görevlileri iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölenlerden birinin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Sadettin Baştürk diğerinin ise yüksek lisans öğrencisi Kübra Yılmaz olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonrasında cansız bedenler morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü'nden bir açıklama geldi. İdari soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"11 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen elim olay sonucu hayatını kaybeden üniversitemiz mensupları S.B. ve K.Y.’nin vefatının ardından rektörlüğümüzce idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna ifade etmek isteriz ki, üniversitemiz çağdaş ilkeler doğrultusunda, evrensel eğitim kurumu anlayışıyla hareket etmektedir. Kişisel ve münferit sayılabilecek bu elim hadiselerin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif alandaki başarılarla söz ettiren üniversitemizin kurumsal kimliğine zarar vermemesi gerektiğini altını çizmek isteriz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle, vefat edenlerin aileleri başta olmak üzere, tüm üniversitemiz mensuplarına başsağlığı ve sabır dileriz."