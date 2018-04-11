71 yaşındaki Halis Serbest, cezavine konuldu
11 Nisan 2018 12:44
Şarkıcı Bergen'in katili çocuk istismarından tutuklandı
Ünlü şarkıcı Bergen'i 29 yıl önce öldüren eski eşi Halis Serbest, Adana'da 4 çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.
Çok Okunanlar
-
Şarkıcı Bergen'in katili çocuk istismarından tutuklandı
-
Kampanya başlatıldı... İmam hatip istemiyorlar
-
'Caner söylemiyor’
-
Gökçe Bahadır o iddialara yanıt verdi!
-
'Bizi yok ederler! İyi ki bıraktık'
-
Yeşim Salkım’dan şok itiraf: 25 senelik arkadaşımla seviştim
-
Asena Atalay'dan mahkemede şok sözler!
-
Ünlü sanatçı trafik kazası geçirdi
-
Nusret'in külliyesi tamamlanmak üzere
-
İşte Alişan-Buse Varol çiftinin düğün davetiyesi