11 Nisan 2018 12:44

Şarkıcı Bergen'in katili çocuk istismarından tutuklandı

Şarkıcı Bergen'in katili çocuk istismarından tutuklandı
Ünlü şarkıcı Bergen'i 29 yıl önce öldüren eski eşi Halis Serbest, Adana'da 4 çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.
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71 yaşındaki Halis Serbest, cezavine konuldu

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