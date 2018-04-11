Kampanya başlatıldı... İmam hatip istemiyorlar

Zehra Özdilek/ Cumhuriyet- İstanbul Sarıyer’e bağlı İstinye Mahallesi’nde bulunan Gazeteciler Sitesi’nin karşısında yer alan ve eğitim için ayrılan alana, imam hatip lisesi, ortaokulu, 400 yataklı erkek öğrenci yurdu ve uygulamalı cami yapılması planlanıyor. Karar 15 Mart’ta İBB Meclisinde onaylandı. İBB Meclisi Komisyon Raporu’nda, teklifi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü’nün verdiği belirtilerek “İstinye Mahallesi’si 387 ada, 72 parselde bölgenin ihtiyacı sebebiyle imam Hatip ortaokulu, lisesi yurt ve uygulamalı camii yapılması talep edilmiş olup söz konusu parselin ‘Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisleri Alanı’na alınmasına ilişkin olarak İBB Meclis Kararı ile uygun bulunmuştur” denildi.

İmza kampanyası

Bu karara karşı çıkan Darüşşafaka Mahalle Platformu’ndan, “Bu karar mahalle sakinlerine sorularak alınsaydı, mahallenin anaokulu, ilkokul ve ortaokula ihtiyacı olduğu görülürdü. Biz mahalleli olarak kampanya başlattık. Kampanyada kapsamında toplanan imzaları İBB meclisine ve AKP’lilere teslim edeceğiz. Bundan iki sene evvel 2016 yılında da aynı şekilde bir karar geçti. Biz iki gün içerisinde yaklaşık 4 bin imza topladık. Bu imzaları götürerek kararı durdurmuştuk. Bu olay bir müddet soğutuldu. Şimdi tekrar gündeme geldi. Sitenin 100 metre ilerisinde büyük bir cami, 300 metre ilerisinde Mehmet Sevim Ulusal İmam Hatip Ortaokulu ve 700 metre mesafesinde de Şehit Muharrem Kerem Yıldız İmam Hatip Ortaokulu bulunmaktadır. Ama çocuklarımızın gideceği anaokulu, ilkokul ve ortaokul bulunmamaktadır... Mahallemize istediğimiz okulları kazandırılmasını ve meclisten bu şekilde yeni bir karar çıkarmasını istiyoruz. Karar askıya çıkarsa resmi olarak itirazlarımızı yapacağız. Gerekirse idare mahkemesinede başvuracağız. Mücadelemiz yeni başladı” açıklaması yapıldı.