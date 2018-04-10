Yeşim Salkım’dan şok itiraf: 25 senelik arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım’ın başrolünde yer aldığı ‘Eğreti Gelin Ladik’in galası önceki gün yapıldı. Galaya Yeşim Salkım’ın itirafı damga vurdu.

25 SENELİK ARKADAŞIMLA SEVİŞTİM

Basınla bir araya gelen ‘Eğreti Gelin Ladik’ ekibi oldukça heyecanlıydı. Filmle ilgili açıklama yapan Yeşim Salkım ”Ekibe bir vefa borcum var, çok uğraştı ekip. En heyecanlandığım filmlerim arasında yer aldı bu film. Bu ülkede son zamanlarda inanç sorunu olsa da biz birbirimize inandık.Buradakilerin hepsi bağımsız sinemaya gönül vermiş insanlar. Parasız yapılmış bir iş ama gönülle yapılmış bir film.” dedi.

Filmde rol alan Hakan Eren ile ilgili Yeşim Salkım, ”Hakan Eren’in performansı da şahane. 25 senelik arkadaşımla seviştim, bu kadar söyleyebilirim.” dedi.