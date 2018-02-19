Demet Akalın'dan Demet Şener'e çok ağır gönderme

Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay ile bir dönem aşk yaşayan Demet Akalın ile pişti oldu.

Mekan çıkışı muhabirlerin, "Demet hanım da içerideydi, selamlaştınız mı" sorusuna Şener, "Kendisini görünce böh gibi bir tepkim olamaz. Küçücük bir camiada yaşıyoruz, herkesle karşılaşabiliriz. 16 yıl geçti üzerinden, hayatta daha önemli şeyler var. Bir gün varsınız bir gün yoksunuz. Bunlar önemli, gerisi hikâye, ben çok şey öğrendim hayattan, boş verin" diye cevap vermişti.

'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre, bugün gazeteciler ile karşılaşan Demet Akalın, Şener'in sözlerinin sözlerini hatırlatması üzerine ağır bir göndermede bulundu.

Akalın, muhabirlere "Ben kendisini görmedim. Söylenecek ne olabilir ki yani, ben sadece ona bir teşekkür borçluyum. Düşünsene ben çoluklu çocuklu dul ve işsiz güçsüz kalabilirdim, seneler sonra" dedi.