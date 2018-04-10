YouTube'un en çok izlenen videosu Despacito silindi

Onur Binay/milliyet.com.tr- YouTube'ta Despacito diye arama yapıldığın 5 milyar izlenmeye sahip videoya ulaşamıyorsunuz.

Despacito, Youtube'ta 5 milyar izlenmeyi geçerek, büyük bir rekora imza atmıştı. Ancak görünen o ki video hackerların kurbanı oldu.Luis Fonsi ve Daddy Yankee'nin tarihte ilk 5 milyar izlenmeye sahip videosu Despacito, rekor ilan edildikten beş gün sonra ortadan kayboldu.

Videoda ilk başta "La Casa De Papel" dizinin fotoğrafı vardı. Bu, "Despacito" videosundan bir sahne değil. Hayranlar oynatmaya çalıştıklarında, videonun kullanılamayacağını gördü. Orijinal klipler Vevo tarafından gönderiliyor. Şu an video sistemde hiçbir şekilde görülemiyor.