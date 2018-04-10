Kenan Doğulu parayı geri ödedi mi? Açıklama geldi

Uçakta Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettabat hayatını kaybetti.

Uçak düşmese Mina Başaran, 14 Nisan'da Murat Gezer'le Çırağan Sarayı'nda 500 kişinin katılacağı ve Kenan Doğulu'nun sahne alacağı düğünle evlenecekti

İddiaya göre; Kenan Doğulu aldığı kaporayı geri vermedi. Doğulu'nun menajeri Fikret Özonur, Duymayan Kalmasın'a açıklama yaptı:

"Aldığımız kapora ücretini iade ettik. Düğünle ilgili yazılan çizilen rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Başaran ailesi çok sevdiğimiz bir aile. Yaşananlar bizi çok üzmüştür. Çok sembolik bir kapora almıştık. Olay yaşandıktan sonra kaporayı iade ettik."