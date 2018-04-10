Ebru Şancı'dan takipçisine sakal cevabı

"Kocam bana sakalların var diyor" itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düşen eski manken Ebru Şancı, bu açıklamasının ardından takipçilerinin diline düştü.

Geçtiğimiz günlerde ikiz çocuk annesi Ebru Şancı, futbolcu eşi Alparslan Öztürk'ün kendisini artık seksi bulmadığını söylemiş ve, “Alparslan benim ev halimi Recep İvedik'e benzetiyor. 'Senin sakalların var' diyor. Çocuklar ve işimle ilgilenmekten evet çoğu zaman kendime vakit ayıramıyorum." demişti.

Ebru Şancı'nın bu açıklamalarının ardından takipçileri de Instagram'dan birçok yorumda bulundu. Bir takipçisi, "Kız sakalın bıyığın gözükmüyor" yorumunda bulundu. Ebru Şancı da takipçisine : ‘Tıraşa gittim sabah’ şeklinde cevap verdi.