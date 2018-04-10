Deniz Seki’yi görmek için gecede 7 bin lira harcıyor

Seda Sayan'ın eski sevgilisi Murat Karabova, şu sıralar Deniz Seki'ye yakın olmak için her yolu deniyor.

Şarkıcı Seda Sayan ile galerici Murat Karabova 2017 yazında 3 ay flört etmişti. Murat Karabova sonraki zamanlarda Seda Sayan’a dönmek istedi ancak ilişkileri arkadaşlıkla sınırlı kaldı. Murat Karabova şimdi de Deniz Seki’nin 3 haftadır her salı akşamı sahneye çıktığı Taksim’deki bir gece kulübüne abone oldu!

Karabova, Deniz Seki’nin konserlerini kaçırmıyor. Popçuyu en önden izliyor. Şampanyalar açtırıyor, kulisine çiçekler gönderiyor. Bir gecede neredeyse 7 bin lira harcıyor. Murat Karabova, Seda Sayan’ı da uzun süre yakın takibe almıştı.