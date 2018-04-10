Survivor'da 9 Nisan akşamında elenen isim kim oldu?

Elenen isimlerin belli olduğu Survivor'da 9 Nisan akşamının bir diğer gündem konusu da ödül oyunu oldu. Voleybol oyununda her şeylerini ortaya koyan takımlar, başa başa verdikleri mücadelelerin ardından ödüle kavuştu. Günün ikinci oyunu ise baraka için oynandı. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte, elenen isim ve ödül oyunları hakkında detaylı bilgiler...

Survivor'da 9 Nisan akşamı elenen isim belli oldu. Adadan gitmesini istemedikleri 3 isimden birisini desteklemek için SMS oylamasına katılan izleyiciler, gün sonunda ada macerasına veda eden ismi merak etti. Peki, Survivor'da kahvaltı ve baraka için oynanan ödül oyunlarının ardından açıklanan eleme isimleri kimler oldu? İşte, Survivor'da elenen o isim

KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme adayları arasında yer alan 3 isim SMS oylamasına çıkmıştı. Seyircilerin verdiği oylar neticesinde Cumali, Yağmur ve Funda arasından elenen isim Funda oldu.

ÖDÜL OYUNUNDA SÜRPRİZİ

Elemenin gerçekleşeceği gece oynanan ödül oyununda kazanan takım, çikolatalı ekmek ve pankek yemeye hak kazandı. Sunucu Acun Ilıcalı, ödül oyunu öncesinde her iki takıma da birer açma verdi. Çikolata ekmeğin dışında kahvaltıda ise kişi başı 2 çeşit peynir zeytin, domates, salatalık, hindi jambon ve çay verildi. Ödül oyununun kazanı 10-9 ile ünlüler takımı oldu.

Eşleşmelerde Turabi, Cumali ve Funda oynamayan yarışmacılar olmuştu.

BARAKA OYUNUNDA SÜRPRİZ

Survivor'da 9 Nisan akşamı konsey öncesinde oynanan ikinci ödül oyunu baraka için oldu. Konforlu barakada kalmak isteyen yarışmacılar için bir diğer sürpriz ise kıymalı poğaça ve çay olarak açıklandı. Baraka ödülünde kazanan taraf 10-8 ile ünlüler takımı oldu.

HAFTANIN PERFORMANSI MEYVELİ PUDİNG KAZANDI

Bu haftanın en iyi performansını sergileyen isimleri enerji veren meyvelerden yapılan meyveli puding ödülünü kazandı. Bu isim erkeklerde Mustafa Kemal ve isim Ümit Karan olurken; Kadınlarda ise Nagihan ve Damla olarak açıklandı.

NAGİHAN ADA KONSEYİNDE PATLADI

Sürekli olarak oyun kaybettiklerini ve bu durumun artık üzerinde çok güç bir durum yarattığını ifade eden gönüllüler takımı yarışmacısı Nagihan, yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı'dan özel bir ricada bulundu.