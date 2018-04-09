Rusya: Duma'da kimyasal saldırı izine rastlanmadı

Rusya’nın Suriye’deki ateşkes izleme merkezi, Suriye’nin Duma bölgesinde kimyasal saldırı yaşandığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. İncelemelerde kimyasal saldırıya dair bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Sputnik’in haberine göre, açıklamada, “Ateşkes izleme merkezinin radyasyon, kimyasal ve biyolojik savunma uzmanları ile sağlık personelinden oluşan grubu, 9 Nisan günü, kimyasal silahın kullanıldığı iddia edilen Suriye’nin Duma kentinde incelemelerde bulundu. Ateşkes izleme merkezinin askeri hekimleri, Duma’daki sağlık kuruluşunu ziyaret etti. Buradaki hastalarda kimyasal zehirlenme belirtileri veya kimyasal madde etkileri tespit edilmedi” ifadeleri kullanıldı.

“Kimyasal saldırı kurbanları” ile ilgili görsellerin “uydurma ve varılan ateşkesi bozma çabasından başka bir şey olmadığını” iddia edilen açıklamada, “Batı ülkelerinin temsilcilerinin, terörist ve militanların bu arsız suç ortaklarının yalanına inanması şaşkınlık yaratıyor” denildi.