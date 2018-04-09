Ekranların birbirinden iddialı 6 dizisi veda ediyor

Ekranların en çok izlenen birbirinden iddialı 6 dizisi önümüzdeki sezon yayında olmayacak. Bu diziler arasında 'Vatanım Sensin', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'İstanbullu Gelin' gibi diziler yer alıyor.

Ekrandaki reyting rekabeti hem yapımcıları, hem kanal yöneticilerini hem de yapım ekiplerinin korkulu rüyası…

Yayından kaldırılma ihtimali özellikle senaristleri ve oyuncuları hayli yıpratıyor. Posta Gazetesi televizyon eleştirmeni Mesut Yar, kaleme aldığı köşe yazısında sezon sonunda final yapması muhtemel dizileri kaleme aldı.

İddiaya göre, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’, ‘İstanbullu Gelin’, ‘Siyah Beyaz Aşk’, ‘Aslan Ailem’ ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ ve ‘Vatanım Sensin’, sona erecek.



ÖNÜMÜZDEKİ SEZON EKRANA GELECEK DİZİLER İSE..

Gelecek sezonu garantilediği söylenen diziler ise ‘Sen Anlat Karadeniz’, ‘Çukur’, ‘Mehmed Bir Cihan Fatihi’, ‘Kadın’, ‘Ufak Tefek Cinayetler’, ‘Diriliş Ertuğrul’, ‘Arka Sokaklar’, ‘Avlu’, ‘Aşk ve Mavi’, ‘Çocuklar Duymasın’, ‘Bizim Hikaye’….