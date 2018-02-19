Onur Büyüktopçu'dan sözlük yazarına: Onun kalemini kırarım

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Yemekteyiz' programının sunucusu Onur Büyüktopçu, kendisini eleştiren sözlük yazarına tepki gösterdi.

Onur Büyüktopçu hakkında; 'Bu adama kim görev veriyor, her şeyi kamu spotu gibi anlatıyor. Yok köpekleri koruyun, yok hayvanları koruyun, yok mutlu olduğunuz insanla evlenin... Ona mı düşmüş, ona mı kalmış? mesajını yazan sözlük yazarına ateş püskürdü.

Yemekteyiz programından eleştirilere yanıt veren Büyüktopçu; 'Bunu yazan kimse o senin kalemini kırarım, bunu da söyleyeyim. Ben burada doğru bir şey söylüyorum. İçimden geldiği gibi konuşurum. O yazar arkadaş kimse... Bana öyle şeyler söyleyemez. Ben toplum tarafından sevilen bir insanım, her gün ekranlardayım. Kendime göre doğru olan şeyleri söyleyebilirim.' dedi.