Yasmin Erbil’in yeni aşkı bakın kim çıktı

Şovmen ve oyuncu Mehmet Ali Erbil’in sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken kızı Yasmin Erbil, oyuncu Anıl Tetik’le sürpriz bir aşka yelken açtı.

Yaklaşık bir aydır aşk yaşadıkları öğrenilen ikili, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Gazetecilerin olmadığı bir anı kollayan ikili, mekândan çıktıkları an patlayan flaşlar sonrası büyük panik yaşadı. HT Magazin’den Nuri Altuntaş’ın haberine göre, Yasmin Erbil, oyuncu Anıl Tetik'le önceki gece Bebek'teki bir mekandaydı.

YASMİN SAKLANMAYA ÇALIŞTI

Tetik endişeli haliyle dikkat çekerken Erbil, başını öne eğerek saçıyla yüzünü saklamaya çalıştı. İkili, hızlı adımlarla yakışıklı oyuncunun spor otomobiline bindi. Tetik, saçları ve emniyet kemeriyle yüzünü saklamaya çalışan sevgilisi Erbil'in, “Bas gaza aşkım” talimatıyla gecenin karanlığında gözden kayboldu.