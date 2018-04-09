Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, Salkım’ı dinlemeye gelenler arasında Demet Şener de vardı. Şener’in sosyal medyadan sık sık paylaşım yapması, “Akalın’a gönderme” şeklinde yorumlandı. Demet Şener ise Demet Akalın’la ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Kendisini tanımıyorum deyince laf oluyor ama gerçekten benim hiç tanışmadığım bir insan. Tanımak başka, tanışmak başka. Tabii ki tanıyorum ama tanışmıyorum.”
9 Nisan 2018 09:21
Şener: Tanıyorum ama tanışmıyorum!
Demet Akalın hakkındaki sert açıklamalarıyla gündeme gelen Yeşim Salkım, önceki akşam Agency adlı mekanda sahneye çıktı.
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