İbrahim Tatlıses canlı yayında Hadise’ye böyle asıldı!

Şu sıralar Demet Akalın ve diğer ünlü isimlerle yaşadığı polemiklerle gündeme gelen İbrahim Tatlıses’in canlı yayında Hadise’ye asıldığını biliyor muydunuz?

SEVGİLİSİ OLUP OLMADIĞINI SORDU

Hadise’yi Türkiye’de yeni yeni parlamaya başladığı dönemlerde programında ağırlayan İbrahim Tatlıses, güzel şarkıcıya ısrarla sevgilisi olup olmadığını soruyor. Hadise bu konuda konuşmak istemeyince topu Serdar Ortaç’a atan Tatlıses, “Hadise benim bacım olur” cevabıyla neye uğradığını şaşırıyor.

“SENİN BACINI SEVERİM”

Serdar’ın bu cevabı karşısında bozulduğu gözlenen Tatlıses, “Senin bacını severim” diyerek durumu kurtarmaya çalışıyor. Tatlıses’in açıkça Hadise’ye asıldığı görüntüler, sosyal paylaşım sitesi Youtube’da 1 milyondan fazla izlendi.