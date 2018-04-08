Türkiye’nin ‘Canısı’ olarak tanıdık onu. Bir süredir ekranlardan uzak, tiyatro sahnelerinde. Şimdilerde ‘Marko Paşa Müzikali’nde güldürüyor izleyenleri. Güldürüyor ama kızgın. “Ben tacize uğradığımda utanmadım ve o kişiyi yakalattım. Her kadın tacizcisini ifşa etmeli. Bu kadının suçu değil. Tacizcinin utanması ve cezasını çekmesi lazım." dedi. (Posta)
8 Nisan 2018 22:11
Emine Ün: Her kadın tacizcisini ifşa etmeli
Oyuncu Emine Ün, "Ben tacize uğradığımda utanmadım ve o kişiyi yakalattım. Her kadın tacizcisini ifşa etmeli" dedi.
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