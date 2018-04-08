Emine Ün: Her kadın tacizcisini ifşa etmeli

Oyuncu Emine Ün, "Ben tacize uğradığımda utanmadım ve o kişiyi yakalattım. Her kadın tacizcisini ifşa etmeli" dedi.

Türkiye’nin ‘Canısı’ olarak tanıdık onu. Bir süredir ekranlardan uzak, tiyatro sahnelerinde. Şimdilerde ‘Marko Paşa Müzikali’nde güldürüyor izleyenleri. Güldürüyor ama kızgın. “Ben tacize uğradığımda utanmadım ve o kişiyi yakalattım. Her kadın tacizcisini ifşa etmeli. Bu kadının suçu değil. Tacizcinin utanması ve cezasını çekmesi lazım." dedi. (Posta)