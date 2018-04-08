Erdoğan'a bir güzelleme de Kaya Çilingiroğlu'ndan

Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Türkiye'de hiç kimsenin baskı altında olmadığını savundu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten Çilingiroğlu, "Güney’de isteyen rahat rahat bikinisini de giyiyor, içkisini de içiyor. O baskı nerede hissediliyor anlamıyorum" ifadesini kullandı.

Posta'da Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtlayan Çilinoğlu, TRT'de yaptığı yorumculuktan ne kadar kazandığına ilişkin olarak da şunları söyledi:

"Asgari ücretin 1.600 lira olduğu bir ülkede aldığımız paralara kötü diyemeyiz. Türkiye şartlarına göre ciddi rakamlar ama telaffuz edildiği kadar da değil. TRT öyle büyük paralar ödeyen bir kurum değil. Sosyal medya abartıyor."