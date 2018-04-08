8 Nisan 2018 11:04

90 kilo veren Pelin Öztekin'den bikinli poz

90 kilo veren Pelin Öztekin'den bikinli poz
Ünlü oyuncu Öztekin, yılın ilk bikinili pozunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Öztekin'in değişimi hayranlarını yine şaşırttı
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Mide küçültme ameliyatı ile 90 kilo veren Pelin Öztekin tatil sezonunu açtı. Soluğu Kaş'ta alan Pelin Öztekin denizin ve güneşin tadını çıkardı. Öztekin, yılın ilk bikinili pozunu da Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Pelin Öztekin'in son görüntüsü 'bu kadar olmaz' dedirtti.

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