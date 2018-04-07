Rotterdam'da Tarkan coşkusu

Tarkan, Avrupa turnesi kapsamında Rotterdam’da sahne aldı. Tüm biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen konserde Megastar, '10' albümünden şarkılarının ve klasiklerinin yer aldığı repertuarıyla binlerce sevenine unutulmaz bir gece yaşattı. Tarkan’ın 8 konserlik Avrupa maratonu Düsseldorf, Münih ve Hamburg’da devam edecek.



Megastar Tarkan, Şahmeran Entertainment organizasyonuyla Rotterdam’da unutulmaz bir konsere imza attı. Her yaştan binlerce seveninin Rotterdam Ahoy’u doldurduğu gecede ünlü şarkıcı, muhteşem sahne şovuyla ve enerjisiyle tüm izleyicileri coşturdu.

Megastar, 7 yıl aranın ardından çıkardığı '10' albümünden 'Yolla' parçası ile sahneye çıktığı konserde, 'Beni Çok Sev”, “Hodri Meydan', 'Çay Simit' gibi yeni şarkılarının yanı sıra 'Şımarık', 'Hüp', 'Kış Güneşi' gibi dillerden düşmeyen efsane şarkılarını da seslendirdi.

Tarkan, Şahmeran Entertainment organizasyonuyla ve SM Production katkılarıyla gerçekleşen 'fizy Tarkan Konserleri' turnesi kapsamında önümüzdeki günlerde Düsseldorf, Münih ve Hamburg’daki sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

fizy Tarkan Konserleri Takvimi

7 Nisan 2018, Cumartesi ... Düsseldorf - MitsubishiElectric Halle (tüm biletler tükendi)

8 Nisan 2018, Pazar ... Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

14 Nisan 2018, Cumartesi ... Münih - Zenith Halle

29 Nisan 2018, Pazar ... Hamburg - Barclaycard Arena